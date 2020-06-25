Healthcare
June 25, 2020 / 7:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-CMS Issues Special Trends Report On Health Insurance Exchange Enrollment Data During Covid-19

1 Min Read

June 25 (Reuters) - Centers for Medicare & Medicaid Services:

* CMS ISSUES SPECIAL TRENDS REPORT ON HEALTH INSURANCE EXCHANGE ENROLLMENT DATA DURING COVID-19

* CMS SAYS IN 2020 ABOUT 487,000 CONSUMERS GAINED COVERAGE THROUGH LOSS OF MINIMUM ESSENTIAL COVERAGE SPECIAL ENROLLMENT PERIOD, UP 46%

* CMS SAYS LARGEST GAIN IN LOSS OF MEC SEP ENROLLMENTS OCCURRED IN APRIL 2020, WITH ENROLLMENTS INCREASING BY 139% WHEN COMPARED TO APRIL 2019

* CMS SAYS NUMBER OF CONSUMERS GAINING EXCHANGE COVERAGE THROUGH LOSS OF MEC SEP DROPPED BY ABOUT 1/3RD FROM APRIL TO MAY 2020

* CMS SAYS NUMBER OF CONSUMERS GAINING EXCHANGE COVERAGE THROUGH LOSS OF MEC SEP IN MAY 2020 CONTINUED TO BE SIGNIFICANTLY HIGHER BY 43% THAN IN MAY 2019 Source text: (go.cms.gov/2Z52iT4)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below