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Market News
April 26, 2018 / 10:30 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-CNA Announces Retirement Of CFO D. Craig Mense

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - CNA Financial Corp:

* CNA ANNOUNCES RETIREMENT OF D. CRAIG MENSE, EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CHIEF FINANCIAL OFFICER, AND THE UPCOMING APPOINTMENT OF JAMES ANDERSON TO THE ROLE

* CNA FINANCIAL CORP - CNA WILL EMPLOY THEIR SUCCESSION PLAN AND APPOINT AN INTERNAL CANDIDATE TO SUCCEED MENSE

* CNA FINANCIAL CORP - EXPECTED THAT MENSE WILL OFFICIALLY TRANSITION CFO ROLE TO ANDERSON DURING Q3 OF 2018

* CNA FINANCIAL CORP - MENSE WILL REMAIN WITH CNA THROUGH HIS RETIREMENT DATE Source text for Eikon: Further company coverage:

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