BRIEF-CNA Q4 Earnings Per Share $0.82

Feb 12 (Reuters) - CNA Financial Corp:
* QTRLY PROPERTY AND CASUALTY OPERATIONS’ NET WRITTEN PREMIUMS $1,601 MILLION VERSUS $1,525 MILLION
* PROPERTY & CASUALTY OPERATIONS COMBINED RATIO FOR Q4 AND FULL YEAR WAS 94.0% AND 97.1%, RESPECTIVELY
* QTRLY TOTAL LIFE AND GROUP TOTAL OPERATING REVENUE $ 331 MILLION VERSUS. $334 MILLION
* QTRLY NET INCOME INCLUDED CHARGE OF $83 MILLION RELATING TO TAX CUTS AND JOBS ACT
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.82 -- THOMSON REUTERS I/B/E/S Source text for Eikon: Further company coverage: