Healthcare
February 7, 2020 / 3:48 PM / Updated an hour ago

BRIEF-CNH Industrial sees "flat-to-muted" end markets for 2020 across various industries - CEO

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Feb 7 (Reuters) - CNH Industrial Chief Executive Hubertus Muhlhauser tells analysts at a post-earning call:

* SOFT COMMODITY PRICES REMAIN UNDER PRESSURE

* CO REMAIN FULLY ON TRACK TO SEPARATE OFF-HIGHWAY AND ON-HIGHWAY BUSINESSES BY JANUARY 2021

* WORK HAS BEEN ORGANIZED FOR GROUP’S SEPARATION TO SECURE MINIMUM DISRUPTION, EFFECTIVE SPIN-OFF EXECUTION AND SMOOTH START-UP OF THE TWO NEW COMPANIES LESS THAN A YEAR FROM NOW

* COMPANY GENERALLY SEES FLAT-TO-MUTED END MARKETS FOR 2020 ACROSS VARIOUS INDUSTRIES, BUT EXPECTS TO PARTLY OFFSET THIS BY GROWING MARKET SHARES Further company coverage: (Reporting by Milan Newsroom)

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