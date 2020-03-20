Healthcare
March 20, 2020 / 3:39 PM / Updated an hour ago

BRIEF-CNH Industrial Suspends Assembly Operations In Europe In Response To Covid-19

1 Min Read

March 20 (Reuters) - CNH Industrial NV:

* CNH INDUSTRIAL ANNOUNCES TWO WEEK SUSPENSION OF ITS ASSEMBLY OPERATIONS IN EUROPE IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC

* SUSPENSION APPLIES TO COMPANY’S AGRICULTURAL, CONSTRUCTION, COMMERCIAL AND SPECIALTY VEHICLES PRODUCTION FACILITIES

* MOST COMPONENT FACILITIES WILL REMAIN OPERATIONAL AT LOW SPEED

* CNH INDUSTRIAL’S COVID-19 GLOBAL TASKFORCE IS CONSTANTLY MONITORING SITUATION IN ALL MARKETS IN WHICH IT OPERATES Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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