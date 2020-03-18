Healthcare
March 18, 2020 / 6:31 PM / Updated an hour ago

BRIEF-CNP Assurances Adopts Crisis Operating System In Face Of Coronavirus Epidemic

1 Min Read

March 18 (Reuters) - CNP ASSURANCES SA:

* ON CORONAVIRUS: ALL EMPLOYEES ARE TELEWORKING ENSURING COMPLETE CONTINUITY OF SERVICE

* IN CURRENT MARKET CIRCUMSTANCES, THE GROUP SOLVENCY RATIO OF CNP ASSURANCES REMAINS AT A HIGH LEVEL

* INSURANCE RISK MANAGEMENT HAS LED TO CREATION OF SAVINGS AND RETIREMENT PORTFOLIO WITH GUARANTEED MINIMUM RATES CLOSE TO 0

* CONFIRMS ITS PROPOSAL FOR A DIVIDEND OF 0.94 EUROS PER SHARE AT THE GENERAL ASSEMBLY ON 17 APRIL 2020, WHICH WILL BE PAID ON 27 APRIL 2020

* ON CORONAVIRUS: PARTENARIAL RISK-SHARING CLAUSES AND A REINSURANCE TREATY COVERING THE PANDEMIC COMPLEMENT THESE ARRANGEMENTS

* MARKET LEVELS OVER THE PAST PERIOD HAVE ALSO ALLOWED TO INCREASE SIGNIFICANTLY THE LIQUIDITY POSITION Source text: bit.ly/3d6QSEy Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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