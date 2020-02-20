BRIEF-CNP Assurances FY Attributable Net Profit EUR 1.41 Bln

Feb 20 (Reuters) - CNP ASSURANCES SA:
* FY ATTRIBUTABLE NET PROFIT EUR 1.41 BILLION VERSUS EUR 1.37 BILLION YEAR AGO
* FY NET INSURANCE REVENUE EUR 3.22 BILLION VERSUS EUR 3.11 BILLION YEAR AGO
* FY TOTAL REVENUE EUR 33.50 BILLION VERSUS EUR 32.37 BILLION YEAR AGO
* FY OPERATING FREE NET CASH FLOW GENERATED IN 2019 REACHED € 1,350 MILLION, OR € 1.97 / SHARE
* END-FY THE COST/INCOME RATIO IMPROVED BY 0.9 POINTS TO 28.8%
* CONSOLIDATED SCR COVERAGE RATIO WAS 227% AT 31 DECEMBER 2019 VERSUS 187% AT END-2018 Source text: bit.ly/2SFYtSm See also: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)