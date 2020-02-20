Healthcare
February 20, 2020 / 6:59 AM / Updated 31 minutes ago

BRIEF-CNP Assurances FY Attributable Net Profit EUR 1.41 Bln

1 Min Read

Feb 20 (Reuters) - CNP ASSURANCES SA:

* TO PROPOSE DIVIDEND OF EUR 0.94 PER SHARE

* FY ATTRIBUTABLE NET PROFIT EUR 1.41 BILLION VERSUS EUR 1.37 BILLION YEAR AGO

* FY EBIT EUR 3.04 BILLION VERSUS 2.92 BILLION YEAR AGO

* FY NET INSURANCE REVENUE EUR 3.22 BILLION VERSUS EUR 3.11 BILLION YEAR AGO

* FY TOTAL REVENUE EUR 33.50 BILLION VERSUS EUR 32.37 BILLION YEAR AGO

* IFRS BOOK VALUE WAS €17.5 BILLION AT 31 DECEMBER 2019

* FY OPERATING FREE NET CASH FLOW GENERATED IN 2019 REACHED € 1,350 MILLION, OR € 1.97 / SHARE

* END-FY THE COST/INCOME RATIO IMPROVED BY 0.9 POINTS TO 28.8%

* CONSOLIDATED SCR COVERAGE RATIO WAS 227% AT 31 DECEMBER 2019 VERSUS 187% AT END-2018 Source text: bit.ly/2SFYtSm See also: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below