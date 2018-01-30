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January 30, 2018 / 11:57 AM / Updated 9 hours ago

BRIEF-CNX Midstream Partners Lp Reports Qtrly Net Income Of $27 Mln As Compared To $24.8 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 30 (Reuters) - Cnx Midstream Partners Lp:

* CNX MIDSTREAM REPORTS FOURTH QUARTER AND FULL YEAR 2017 RESULTS AND ANNOUNCES 2018 GUIDANCE

* CNX MIDSTREAM PARTNERS LP - QTRLY AVERAGE DAILY THROUGHPUT VOLUMES OF 961 BILLION BBTU/D AS COMPARED TO 933 BBTU/D

* CNX MIDSTREAM PARTNERS LP - FULL YEAR 2018 ADJUSTED EBITDA ATTRIBUTABLE TO PARTNERSHIP IS EXPECTED TO BE IN RANGE OF $130 TO $145 MILLION

* CNX MIDSTREAM PARTNERS LP - ANTICIPATES THAT 2018 CAPITAL EXPENDITURES ATTRIBUTABLE TO PARTNERSHIP WILL BE IN RANGE OF $70 TO $80 MILLION

* CNX MIDSTREAM PARTNERS LP - QTRLY NET INCOME OF $27.0 MILLION AS COMPARED TO $24.8 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

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