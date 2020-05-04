Healthcare
May 4, 2020 / 12:06 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Co-Diagnostics Announces Government Approvals And Increased Orders For Covid-19 Test Kits

1 Min Read

May 4 (Reuters) - Co-Diagnostics Inc:

* CO-DIAGNOSTICS, INC. ANNOUNCES GOVERNMENT APPROVALS AND INCREASED ORDERS FOR COVID-19 TEST KITS

* CO-DIAGNOSTICS INC - LOGIX SMART CORONAVIRUS COVID-19 TEST HAS BEEN APPROVED FOR SALE IN MEXICO

* CO-DIAGNOSTICS - COSARA TO NOW BEGIN FILLING ORDERS AFTER SUCCESSFUL EVALUATION OF SARAGENE COVID-19 RT-PCR TEST KIT BY INDIA’S ICMR

* CO-DIAGNOSTICS INC - COSARA RECEIVED LICENSE FROM CENTRAL DRUGS STANDARDS CONTROL ORGANISATION TO MANUFACTURE SARAGENE COVID-19 TEST KITS Source text for Eikon: Further company coverage:

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