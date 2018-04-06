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April 6, 2018 / 6:15 AM / Updated 18 hours ago

BRIEF-Co-Operative Group says profit rises 25 pct in 2017

Reuters Staff

1 Min Read

April 6 (Reuters) - Co-Operative Group Ltd:

* PROFIT BEFORE TAX OF £72M (2016: LOSS £132M), ON STRONG BUSINESS PERFORMANCE, WITH 2016 LOSS REFLECTING WRITE DOWN OF STAKE IN CO-OPERATIVE BANK

* UNDERLYING PROFIT BEFORE TAX OF £65M* (2016: £52M), UP 25% ON IMPROVING BUSINESS PERFORMANCE AND FURTHER REDUCTIONS IN COST BASE

* REVENUES STABLE AT £9.5BN (2016: £9.5BN), IN LINE WITH PLAN

* ‍THIS SIGNIFICANT INVESTMENT IN MEMBERS AND OUR BUSINESS AREAS, CO-OP IS NOT EXPECTING ANY SURPLUS PROFITS BEING AVAILABLE FOR DISTRIBUTION DURING 2018​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Reporting By UK Bureau)

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