Healthcare
February 13, 2020 / 9:07 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Co-Operators General Insurance Says Q4 Earnings Per Common Share Was $2.30

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Feb 13 (Reuters) - Co-Operators General Insurance Co :

* CO-OPERATORS GENERAL INSURANCE COMPANY REPORTS 2019 FOURTH QUARTER AND YEAR END RESULTS

* CO-OPERATORS GENERAL INSURANCE CO - EARNINGS PER COMMON SHARE WAS $2.30 FOR Q4

* CO-OPERATORS GENERAL INSURANCE CO - DIRECT WRITTEN PREMIUM WAS $945.3 MILLION IN QUARTER, AN INCREASE OF $99.9 MILLION

* CO-OPERATORS GENERAL INSURANCE CO - COMBINED RATIO, EXCLUDING MARKET YIELD ADJUSTMENT (MYA), FOR QUARTER IMPROVED BY 4.9 PERCENTAGE POINTS TO 97.3% Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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