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May 22, 2018 / 8:20 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Cobalt 27 Acquires Stream On Ramu Nickel-Cobalt Mine For $113 Mln

Reuters Staff

1 Min Read

May 22 (Reuters) - Cobalt 27 Capital Corp:

* COBALT 27 ACQUIRES A CASH FLOWING COBALT-NICKEL STREAM ON PRODUCING RAMU NICKEL-COBALT MINE FOR US$113 MILLION (C$145 MILLION)

* COBALT 27 CAPITAL CORP - AS A RESULT OF TRANSACTION, HIGHLANDS’ EFFECTIVE ATTRIBUTABLE OWNERSHIP OF RAMU WILL INCREASE FROM 8.56% TO 11.3%

* COBALT 27 CAPITAL CORP - TRANSACTION ACCRETIVE TO COBALT 27’S NAV PER SHARE

* COBALT 27 CAPITAL CORP - TRANSACTION TO BE FUNDED THROUGH COBALT 27’S CASH ON HAND AND NEW DEBT FACILITY

* COBALT 27 - IN ADVANCED TALKS WITH 2 LOCAL PNG STAKEHOLDERS TO NEGOTIATE $87 MILLION STREAM AGREEMENT FOR PROPORTIONATE METAL STREAM BASED ON THEIR INTEREST IN RAMU Source text for Eikon: Further company coverage:

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