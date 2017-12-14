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BRIEF-Cobalt International Energy, Inc. Commences Chapter 11 Cases To Facilitate Restructuring
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#Market News
December 14, 2017 / 11:28 AM / in 36 minutes

BRIEF-Cobalt International Energy, Inc. Commences Chapter 11 Cases To Facilitate Restructuring

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 14 (Reuters) - Cobalt International Energy

* COBALT INTERNATIONAL ENERGY, INC. COMMENCES CHAPTER 11 CASES TO FACILITATE RESTRUCTURING

* COBALT INTERNATIONAL ENERGY, INC. COMMENCES CHAPTER 11 CASES TO FACILITATE RESTRUCTURING

* COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC - CHAPTER 11 CASES ARE EXPECTED TO FACILITATE RESTRUCTURING PROCESS AND PROPOSED SALE OF COBALT‘S ASSETS

* COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC - ‍EXPECTS TO CONDUCT BUSINESS IN ORDINARY COURSE

* COBALT INTERNATIONAL ENERGY - CO‘S CASH ON HAND EXPECTED TO PROVIDE CO WITH ADEQUATE LIQUIDITY TO FUND OPERATIONS DURING RESTRUCTURING PROCESS

* COBALT INTERNATIONAL - ‍HAS BEEN ENGAGED IN DISCUSSIONS WITH FIRST LIEN NOTEHOLDERS, OTHERS REGARDING NEED FOR, SPONSORSHIP OF, TERMS OF RESTRUCTURING

* COBALT INTERNATIONAL - ‍HAS ALSO BEEN ENGAGED IN DISCUSSIONS WITH FIRST LIEN NOTEHOLDERS, OTHERS FOR PROPOSED SALE OF COBALT‘S ASSETS​ Source text for Eikon: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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