BRIEF-Coca-Cola Amatil Withdraws Earnings Guidance

March 17 (Reuters) - Coca-Cola Amatil Ltd:
* NO LONGER FEEL IT IS APPROPRIATE TO CONTINUE TO PROVIDE EARNINGS GUIDANCE
* DUE TO UNCERTAINTY FROM DURATION & IMPACT OF COVID-19, NO LONGER FEEL APPROPRIATE TO CONTINUE TO PROVIDE EARNINGS GUIDANCE.
* IN INDONESIA, SEEING REDUCTION IN FOOT TRAFFIC AS PEOPLE STAY HOME WITH BALI VOLUMES IMPACTED BY SEVERE DECLINE IN TOURISM
* AT THIS STAGE CO EXPECTS CONTINUE TO OPERATE BUSINESS AND AVOID SIGNIFICANT SUPPLY CHAIN DISRUPTION, AND MAINTAINS WORKFORCE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)