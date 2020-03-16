Healthcare
March 16, 2020 / 9:52 PM / a few seconds ago

BRIEF-Coca-Cola Amatil Withdraws Earnings Guidance

1 Min Read

March 17 (Reuters) - Coca-Cola Amatil Ltd:

* NO LONGER FEEL IT IS APPROPRIATE TO CONTINUE TO PROVIDE EARNINGS GUIDANCE

* DUE TO UNCERTAINTY FROM DURATION & IMPACT OF COVID-19, NO LONGER FEEL APPROPRIATE TO CONTINUE TO PROVIDE EARNINGS GUIDANCE.

* IN INDONESIA, SEEING REDUCTION IN FOOT TRAFFIC AS PEOPLE STAY HOME WITH BALI VOLUMES IMPACTED BY SEVERE DECLINE IN TOURISM

* AT THIS STAGE CO EXPECTS CONTINUE TO OPERATE BUSINESS AND AVOID SIGNIFICANT SUPPLY CHAIN DISRUPTION, AND MAINTAINS WORKFORCE Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below