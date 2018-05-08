BRIEF-Coca-Cola Bottling Co. Consolidated Reports Q1 Loss Per Share $1.52

May 8 (Reuters) - Coca-Cola Bottling Co Consolidated :
* COCA-COLA BOTTLING CO. CONSOLIDATED REPORTS FIRST QUARTER 2018 RESULTS
* Q1 SALES VOLUME GROWTH OF 19.6%, INCLUDING ORGANIC VOLUME GROWTH OF 2.2%
* “TAKING ACTIONS TO ADDRESS HEADWINDS EXPERIENCED IN Q1 2018”
* NOW ESTIMATE SPENDING BETWEEN $160 MILLION AND $180 MILLION ON CAPITAL EXPENDITURES IN 2018
* EXPECT CONVERSION OF CO’S LEGACY INFORMATION TECHNOLOGY SYSTEMS TO NEW CONA SYSTEM TO BE COMPLETED LATER IN 2018
* ANTICIPATE INCURRING ADDITIONAL $30 MILLION TO $35 MILLION EXPENSES RELATING TO SYSTEM TRANSFORMATION IN REMAINDER OF 2018
* GROSS MARGIN DECLINED TO 34.0% IN Q1 2018 FROM 38.4% IN Q1 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: