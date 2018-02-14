FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Pyeongchang 2018
The Trump Effect
Politics
North Korea
Earnings
Myanmar
Consumer Goods and Retail
February 14, 2018 / 7:21 AM / Updated 9 hours ago

BRIEF-Coca Cola HBC AG Posts 4.9 Pct Rise In ‍Reported FY Net Sales Revenue

Reuters Staff

2 Min Read

Feb 14 (Reuters) - Coca Cola Hbc Ag:

* ‍REPORTED FY NET SALES REVENUE INCREASED BY 4.9%​

* FY ‍COMPARABLE EBIT UP 20.0% TO EUR 621.0 MILLION​

* ‍BOARD OF DIRECTORS PROPOSES A EUR 0.54 DIVIDEND PER SHARE, A 23% INCREASE ON 2016 DIVIDEND​

* ‍FY COMPARABLE EBIT MARGIN UP 120 BASIS POINTS TO 9.5%​

* ‍FY REPORTED MARGIN UP 90 BASIS POINTS TO 9.0%​

* FY ‍FX-NEUTRAL REVENUE PER CASE IMPROVED IN ALL SEGMENTS, UP 3.6% OVERALL​

* ‍EXPECT PLANS TO CONTINUE TO IMPROVE FX-NEUTRAL NET SALES REVENUE PER CASE IN 2018

* ‍EXPECT 2018 INPUT COSTS PER CASE TO INCREASE BY LOW SINGLE DIGITS ON AN FX-NEUTRAL BASIS​

* ‍EXPECT VOLUME GROWTH, PRICE/MIX IMPROVEMENT, COST CONTROL TO DELIVER FX-NEUTRAL REVENUE GROWTH AND MARGIN EXPANSION IN 2018

* ‍FOR 2018, WE HAVE IDENTIFIED RESTRUCTURING INITIATIVES OF APPROXIMATELY EUR 11 MILLION​

* ‍EXPECT RESTRUCTURING INITIATIVES TO YIELD EUR 8 MILLION IN ANNUALISED BENEFITS FROM 2019 ONWARDS​

* ‍ANNUAL CAPITAL EXPENDITURE OVER MEDIUM TERM IS EXPECTED TO RANGE BETWEEN 5.5% AND 6.5% OF NET SALES REVENUE​

* ‍EXPECT TO DELIVER FURTHER REDUCTION IN OPERATING EXPENSES AS A PERCENTAGE OF NET SALES REVENUE IN 2018

* SEES 2018 VOLUME TO GROW IN THREE SEGMENTS, WITH EMERGING MARKETS SEGMENT ACCELERATING, AS RUSSIA, NIGERIA RETURN TO VOLUME GROWTH​ Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.