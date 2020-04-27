BRIEF-CO.DON Delays Publication Of Financial Statements, Plans Capital Increase

April 27 (Reuters) - CO.DON AG:
* DELAYED PUBLICATION OF FINANCIAL STATEMENTS, AGREEMENT ON PROVISION OF ADDITIONAL LIQUIDITY, PLANNED CAPITAL INCREASE
* MODIFYING ITS EXISTING PLANS, EXECUTIVE BOARD NOW ASSUMES THAT TOTAL LIQUIDITY OF EUR 11.2 MILLION IS NOW REQUIRED TO SUSTAIN COMPANY AS A GOING CONCERN
* TOTAL OF EUR 15.3 MILLION NEEDED THROUGH TO BREAK-EVEN IN JUNE 2022 FOR GROUP AND NOVEMBER 2022 FOR PARENT COMPANY
* BAUERFEIND BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT MBH HAS ASSUMED OBLIGATIONS TO COMPANY TOTALLING AROUND EUR 13.24 MILLION.
* AIM OF CAPITAL INCREASE IS TO GENERATE ISSUE PROCEEDS OF APPROX. EUR 6.5 MILLION
* RIGHTS ISSUE IS EXPECTED TO START ON 8 MAY 2020 AND END ON 22 MAY 2020
* AIM IS TO GENERATE ISSUE PROCEEDS OF APPROX. EUR 6.5 MILLION.
* SUBSCRIPTION PRICE, SUBSCRIPTION RATIO AND NUMBER OF NEW SHARES ARE STILL TO BE DEFINED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)