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18 days ago
BRIEF-Coface H1 revenue at EUR ‍​691.7 million, improving 2017 net loss ratio guidance at below 58% ​
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July 28, 2017 / 6:12 AM / 18 days ago

BRIEF-Coface H1 revenue at EUR ‍​691.7 million, improving 2017 net loss ratio guidance at below 58% ​

1 Min Read

July 28 (Reuters) - COFACE SA:

* H1 REVENUE EUR ‍​691.7 MILLION VERSUS EUR 716.7 MILLION YEAR AGO

* H1 OPERATING INCOME EUR 46.5 MILLION VERSUS EUR 51.8 MILLION YEAR AGO

* H1 NET INCOME EUR 20.2 MILLION VERSUS EUR 25.6 MILLION YEAR AGO

* ‍COFACE H1-RESULTS: OPERATING INCOME UP 17.5% AND NET INCOME AT EUR 20.2M; IMPROVING 2017 NET LOSS RATIO GUIDANCE AT BELOW 58%​

* ‍IMPROVING GUIDANCE FOR 2017: NET LOSS RATIO 3PTS BETTER, AT BELOW 58%​

* ‍CONFIDENT IT WILL ACHIEVE ITS EUR 10M COST SAVINGS TARGET IN 2017, WHILE INVESTMENTS AND RESTRUCTURING CHARGES FOR YEAR ARE EXPECTED TO AMOUNT TO EUR 21M.​ Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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