Switzerland Market Report
February 6, 2020 / 2:01 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-COFCO International names new exec committee members, Brazil head

1 Min Read

Feb 6 (Reuters) - COFCO Corp:

* COFCO INTERNATIONAL SAYS ANNOUNCES THE APPOINTMENT OF THREE NEW MEMBERS TO ITS EXECUTIVE COMMITTEE

* COFCO INTERNATIONAL SAYS APPOINTS TONY TIAN CHIEF RISK OFFICER AND MANAGING DIRECTOR REGIONS FOR BRAZIL AND NORTH AMERICA

* COFCO INTERNATIONAL SAYS APPOINTS HELEN SONG AS CHIEF STRATEGY OFFICER

* COFCO INTERNATIONAL SAYS APPOINTS ALFONSO ROMERO MANAGING DIRECTOR FOR ARGENTINA, PARAGUAY AND URUGUAY

* COFCO INTERNATIONAL SAYS VALMOR SCHAFFER TO STEP DOWN AS MANAGING DIRECTOR BRAZIL, SUCCEEDED BY PHILIP XU, PREVIOUSLY DEPUTY MD BRAZIL Source text for Eikon: Further company coverage:

Reporting By Gus Trompiz, editing by Gus Trompiz

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below