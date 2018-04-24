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Market News
April 24, 2018 / 9:02 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Coffee Holding Joint Venture Acquires Steep N Brew Coffee Company

Reuters Staff

1 Min Read

April 24 (Reuters) - Coffee Holding Co Inc:

* COFFEE HOLDING JOINT VENTURE ACQUIRES STEEP N BREW COFFEE COMPANY

* COFFEE HOLDING - PURCHASE PRICE UNDER DEAL COMPRISED CASH PAYMENT OF $1.6 MILLION, CASH PAYMENT OF $1.1 MILLION FOR PAYMENT FOR INVENTORY PURCHASED IN DEAL

* COFFEE HOLDING CO INC - PURCHASE PRICE UNDER ASSET PURCHASE AGREEMENT ALSO COMPRISED OF ISSUANCE OF PROMISSORY NOTE OF $150,000

* COFFEE HOLDING CO INC - GENERATIONS INTENDS TO INCORPORATE INFRASTRUCTURE OF STEEP N BREW INTO EXISTING BUSINESS MODEL OF GENERATIONS Source text for Eikon: Further company coverage:

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