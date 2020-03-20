Healthcare
March 20, 2020 / 4:59 PM / a few seconds ago

BRIEF-Cogelec Takes Measures In Response To Coronavirus Crisis

1 Min Read

March 20 (Reuters) - COGELEC SA:

* ON CORONAVIRUS: IN FRANCE, A PART OF THE EMPLOYEES IS NOW TELEWORKING, ON LEAVE OR ON PARTIAL UNEMPLOYMENT

* WITH REGARDS TO DELIVERIES, THE GROUP IS NOW DEPENDENT ON CARRIERS WHICH HAVE SIGNIFICANTLY SLOWED DOWN THEIR ACTIVITY

* IN GERMANY AND BENELUX, THE TEAMS WILL BE ON LEAVE OR TELEWORKING FROM MONDAY, THE UK IS ACTIVE OR TELEWORKING

* THE COMPANY MAINTAINS THE LEVEL OF SERVICE THAT CHARACTERIZES IT (PERMANENCE PROVIDED TO THE SWITCHBOARD, TO THE TECHNICAL SERVICE, FOR QUOTATIONS AND CUSTOMER ORDERS...) Source text: bit.ly/2Qz3U3V Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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