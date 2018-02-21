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February 21, 2018 / 1:20 PM / in 14 hours

BRIEF-Cogint Announces Update on Business Combination with BlueFocus and Spin-Off of Data and Analytics Company

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 21 (Reuters) - Cogint Inc:

* COGINT ANNOUNCES UPDATE ON BUSINESS COMBINATION WITH BLUEFOCUS AND SPIN-OFF OF DATA AND ANALYTICS COMPANY AND PROVIDES BUSINESS UPDATE

* COGINT - CO, BLUEFOCUS HAVE WITHDRAWN APPLICATION AND TERMINATED DEAL

* COGINT INC - POST SPIN-OFF, COMPANY EXPECTS FLUENT TO BE PROFITABLE FROM DAY ONE

* COGINT INC - “‍AS A RESULT OF POLITICAL CLIMATE” REGARDING CHINESE-BASED ACQUIRERS OF U.S. COS, CFIUS INDICATED UNWILLINGNESS TO APPROVE BLUEFOCUS​ DEAL

* COGINT INC - ‍COGINT WILL CONTINUE WITH “ACCELERATED” SPIN-OFF OF RED VIOLET​

* COGINT - PROVIDING FULL-YEAR 2018 GUIDANCE FOR FLUENT ALONE, AS A STANDALONE COMPANY, OF $238 - $245 MILLION IN REVENUE AND $38 - $45 MILLION IN EBITDA Source text for Eikon: nBw6QpQRBa Further company coverage:

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