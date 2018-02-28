FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
MobileWorldCongress
LipperAwards
Myanmar
North Korea
Earnings
NorthKorea
The Trump Effect
Breakingviews
Market News
February 28, 2018 / 12:35 PM / Updated 11 hours ago

BRIEF-Cogint Inc - Co Entered Into Separation And Distribution Agreement With its Subsidiary Red Violet

Reuters Staff

1 Min Read

Feb 28 (Reuters) - Cogint Inc:

* COGINT INC - ON FEB 27, CO ENTERED INTO SEPARATION AND DISTRIBUTION AGREEMENT WITH ITS WHOLLY-OWNED SUBSIDIARY, RED VIOLET, INC - SEC FILING

* COGINT SAYS UNDER TERMS OF SEPARATION AGREEMENT CO WILL CONTRIBUTE ITS RISK MANAGEMENT OPERATIONS AND ASSETS TO RED VIOLET - SEC FILING

* COGINT INC - RED VIOLET MAY REQUEST AS WORKING CAPITAL UP TO $20 MILLION DOLLARS AT THE TIME OF THE SPIN-OFF Source text (bit.ly/2t1gZtL) Further company coverage: (Reuters.Brief@thomsonreuters.com)

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.