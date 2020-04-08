Healthcare
April 8, 2020 / 10:58 PM / Updated 20 minutes ago

BRIEF-Cogstate Posts Total Revenue Of $6.3 Million For 3Q20

1 Min Read

April 9 (Reuters) - CogState Ltd:

* COGSTATE LTD -TOTAL REVENUE OF $6.3 MILLION FOR 3Q20 WAS A 17% INCREASE ON PRIOR CORRESPONDING PERIOD

* COGSTATE LTD - ALL HIRING DECISIONS HAVE BEEN PLACED ON HOLD FOR NOW AND WILL BE REVIEWED OVER COMING MONTHS

* COGSTATE - ANTICIPATES COVID-19 WILL DRIVE BOTH POSITIVE & NEGATIVE IMPACTS TO SOME REVENUE LINE ITEMS IN 4Q20 FOR ONGOING CONTRACTED CLINICAL TRIALS

* COGSTATE LTD - TO DATE, THERE HAS BEEN NO IMPACT TO PLANNED LAUNCH OF COGSTATE TECHNOLOGY TO BUSINESSES AND CONSUMERS IN JAPAN Source text for Eikon: Further company coverage:

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