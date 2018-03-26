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March 26, 2018 / 7:12 PM / in 18 hours

BRIEF-Coherus Biosciences Says U.S. Court Grants Motion To Dismiss Patent Infringement Complaint

Reuters Staff

1 Min Read

March 26 (Reuters) - Coherus Biosciences Inc:

* COHERUS BIOSCIENCES-U.S. COURT ADOPTED MAGISTRATE JUDGE BURKE’S REPORT & RECOMMENDATION TO GRANT MOTION OF CO TO DISMISS PATENT INFRINGEMENT COMPLAINT

* COHERUS BIOSCIENCES SAYS PATENT INFRINGEMENT COMPLAINT AGAINST CO WAS FILED BY AMGEN INC & AMGEN MANUFACTURING LIMITED - SEC FILING

* COHERUS BIOSCIENCES - PATENT INFRINGEMENT COMPLAINT WAS DISMISSED ON GROUNDS THAT COMPLAINT FAILED TO STATE CLAIM UPON WHICH RELIEF MAY BE GRANTED Source text: (bit.ly/2pDyhcg) Further company coverage:

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