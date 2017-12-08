FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Reuters logo
BRIEF-Coherus Says Judge Issued Under Seal Report & Recommendation In Relation To Patent Infringement Complaint
Sections
Featured
NYC mother seeks millions from city after child's lead poisoning
Reuters Investigates: Lead Poisoning
NYC mother seeks millions from city after child's lead poisoning
Saudis support U.S. peace plan despite rage at Jerusalem move
World
Saudis support U.S. peace plan despite rage at Jerusalem move
Aide tries to refocus tax debate after Trump remark
Politics
Aide tries to refocus tax debate after Trump remark
PicturesReuters TV
AfricaAmérica LatinaعربيArgentinaBrasilCanada中国DeutschlandEspañaFranceIndiaItalia日本MéxicoРОССИЯUnited KingdomUnited States
#Market News
December 8, 2017 / 6:18 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Coherus Says Judge Issued Under Seal Report & Recommendation In Relation To Patent Infringement Complaint

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 8 (Reuters) - Coherus Biosciences

* COHERUS SAYS U.S. JUDGE RECOMMENDED COURT GRANT CO‘S PENDING MOTION TO DISMISS AMGEN‘S COMPLAINT FOR FAILURE TO STATE CLAIM

* COHERUS BIOSCIENCES SAYS ON DEC 7, JUDGE ISSUED UNDER SEAL REPORT AND RECOMMENDATION TO DISTRICT COURT IN RELATION TO PATENT INFRINGEMENT COMPLAINT

* COHERUS BIOSCIENCES SAYS CO EXPECTS DISTRICT COURT TO DECIDE IN Q1 2018 WHETHER TO ADOPT MAGISTRATE JUDGE‘S RECOMMENDATION - SEC FILING

* COHERUS BIOSCIENCES SAYS ‍REPORT AND RECOMMENDATION ISSUED BY JUDGE WITH RESPECT TO LITIGATION BETWEEN AMGEN, AMGEN MANUFACTURING LTD, CO​ Source text : [ID:bit.ly/2kEwFz0] Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2017 Reuters. All Rights Reserved.