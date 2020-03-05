Healthcare
March 5, 2020 / 3:22 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Coherus Says U.S. Manufacturing Site Has Not Been Impacted By Coronavirus

1 Min Read

March 5 (Reuters) - Coherus BioSciences Inc:

* UNITED STATES MANUFACTURED UDENYCA® (PEGFILGRASTIM-CBQV) WELL POSITIONED TO MEET MARKET DEMAND

* COHERUS BIOSCIENCES - U.S. MANUFACTURING & DISTRIBUTION IS WELL POSITIONED TO ENSURE UNINTERRUPTED AVAILABILITY OF UDENYCA FOR PATIENTS

* COHERUS BIOSCIENCES INC - DOES NOT SOURCE ACTIVE PHARMACEUTICAL INGREDIENTS FOR UDENYCA FROM CHINA, OR INDIA

* COHERUS BIOSCIENCES INC - MANUFACTURING SITE IN BOULDER, COLORADO HAS NOT BEEN IMPACTED BY CORONAVIRUS Source text for Eikon: Further company coverage:

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