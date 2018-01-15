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January 15, 2018 / 5:13 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Colas Rail Wins Three Rail Network Renewal And Maintenance Contracts

Reuters Staff

1 Min Read

Jan 15 (Reuters) - COLAS SA:

* COLAS RAIL WINS THREE RAIL NETWORK RENEWAL AND MAINTENANCE CONTRACTS IN FRANCE AND THE UNITED KINGDOM

* TOTAL OF APPROXIMATELY €300 MILLION IN A CONSORTIUM WITH TSO (A SUBSIDIARY OF NGE)‍​

* COLAS RAIL LTD, BRITISH SUBSIDIARY OF COLAS RAIL, AWARDED A 7-YEAR TRACK MAINTENANCE CONTRACT BY NETWORK RAIL WORTH £225 MILLION

* 2 MAINTENANCE CONTRACTS FOR FRENCH RAIL NETWORK AWARDED BY SNCF RÉSEAU, FOR TOTAL OF ABOUT €300 MILLION IN CONSORTIUM WITH TSO Source text: bit.ly/2B49KQg Further company coverage: (Gdynia Newsroom:)

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