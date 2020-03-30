Healthcare
March 30, 2020 / 7:05 AM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Collins Foods Says Over 20 Weeks KFC Australia Same Store Sales Growth 3.5%

1 Min Read

March 30 (Reuters) - Collins Foods Ltd:

* OVER FIRST 20 WEEKS OF SECOND HALF OF FY20 KFC GERMANY SAME STORE SALES GROWTH OF 5.6%

* KFC AUSTRALIA SAME STORE SALES GROWTH OF 3.5% FOR FIRST 20 WEEKS OF H2 FY20

* IF REDUCTION IN SALES CONTINUES, WILL MOST LIKELY HAVE A MATERIAL IMPACT ON FULL YEAR EARNINGS

* COLLINS FOODS LTD - OVER FIRST 20 WEEKS OF SECOND HALF OF FY20 KFC IN NETHERLANDS SAME STORE SALES DECLINE OF 3.6%

* AS AT CO’S HY RESULT AT 13 OCT, COLLINS FOODS HAD NET DEBT OF A$217.3 MILLION AGAINST CREDIT FACILITIES OF A$395 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below