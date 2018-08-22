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August 22, 2018 / 4:21 PM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Coltene Holding H1 Net Profit Up 14.8 Pct To CHF 6.9 Million

Reuters Staff

1 Min Read

Aug 22 (Reuters) - Coltene Holding AG:

* H1 NET SALES OF CHF 85.6 MILLION IN THE FIRST HALF OF 2018 (2017 H1: CHF 78.0 MILLION)

* EBIT FOR H1 AMOUNTED TO CHF 11.3 MILLION (2017 H1: CHF 9.6 MILLION)

* H1 NET PROFIT FOR THE PERIOD ROSE BY 14.8% TO CHF 6.9 MILLION (2017 H1: CHF 6.0 MILLION)

* EXPECTS DYNAMIC SALES GROWTH IN H2, AGAIN SURPASSING THE UNDERLYING MARKET GROWTH RATE

* COLTENE HOLDING -EXPECTS TEMPORARY DILUTION IN FY OPERATING MARGIN COMPARED TO YEAR AGO DUE TO ANTICIP. TRANSACTION AND INTEGRATION COSTS Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdynia Newsroom)

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