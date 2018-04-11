BRIEF-Columbia Sportswear Announces Intention To Buy Remaining Interest In China Joint Venture From Swire Resources

April 10 (Reuters) - Columbia Sportswear Co:
* ANNOUNCES INTENTION TO ACQUIRE REMAINING INTEREST IN CHINA JOINT VENTURE FROM SWIRE RESOURCES LIMITED
* ANNOUNCED ITS INTENT TO ACQUIRE REMAINING 40 PERCENT INTEREST IN COLUMBIA SPORTSWEAR COMMERCIAL (SHANGHAI) COMPANY
* SAYS JASON ZHU WILL CONTINUE AS GENERAL MANAGER OF COLUMBIA SPORTSWEAR COMMERCIAL (SHANGHAI) COMPANY
* SWIRE RESOURCES WILL CONTINUE TO SERVE AS EXCLUSIVE INDEPENDENT DISTRIBUTOR OF COLUMBIA SPORTSWEAR IN HONG KONG AND MACAU Source text for Eikon: Further company coverage: