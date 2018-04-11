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April 11, 2018 / 2:11 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Columbia Sportswear Announces Intention To Buy Remaining Interest In China Joint Venture From Swire Resources

Reuters Staff

1 Min Read

April 10 (Reuters) - Columbia Sportswear Co:

* ANNOUNCES INTENTION TO ACQUIRE REMAINING INTEREST IN CHINA JOINT VENTURE FROM SWIRE RESOURCES LIMITED

* ANNOUNCED ITS INTENT TO ACQUIRE REMAINING 40 PERCENT INTEREST IN COLUMBIA SPORTSWEAR COMMERCIAL (SHANGHAI) COMPANY

* SAYS JASON ZHU WILL CONTINUE AS GENERAL MANAGER OF COLUMBIA SPORTSWEAR COMMERCIAL (SHANGHAI) COMPANY

* SWIRE RESOURCES WILL CONTINUE TO SERVE AS EXCLUSIVE INDEPENDENT DISTRIBUTOR OF COLUMBIA SPORTSWEAR IN HONG KONG AND MACAU Source text for Eikon: Further company coverage:

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