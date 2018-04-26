BRIEF-Columbia Sportswear Reports Q1 Non-GAAP EPS Of $0.77

April 26 (Reuters) - Columbia Sportswear Co:
* REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS; RAISES FULL YEAR 2018 FINANCIAL OUTLOOK
* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.77
* Q1 SALES $607.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $581.7 MILLION
* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.58 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.23, REVENUE VIEW $2.62 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* CONSOLIDATED INVENTORIES INCREASED 2 PERCENT TO $406.0 MILLION AT MARCH 31, 2018 COMPARED TO $398.8 MILLION AT MARCH 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)