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April 26, 2018 / 8:31 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Columbia Sportswear Reports Q1 Non-GAAP EPS Of $0.77

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - Columbia Sportswear Co:

* REPORTS FIRST QUARTER 2018 FINANCIAL RESULTS; RAISES FULL YEAR 2018 FINANCIAL OUTLOOK

* Q1 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.77

* Q1 EARNINGS PER SHARE $0.64

* Q1 SALES $607.3 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $581.7 MILLION

* Q1 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.58 — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* SEES FY 2018 SALES UP ABOUT 8 TO 10 PERCENT

* FY2018 EARNINGS PER SHARE VIEW $3.23, REVENUE VIEW $2.62 BILLION — THOMSON REUTERS I/B/E/S

* CONSOLIDATED INVENTORIES INCREASED 2 PERCENT TO $406.0 MILLION AT MARCH 31, 2018 COMPARED TO $398.8 MILLION AT MARCH 31, 2017 Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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