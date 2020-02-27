BRIEF-Columbia Sportswear Says Will Have Material Impact On Near-Term On Covid-19 Outbreak

Feb 27 (Reuters) - Columbia Sportswear Co:
* MPANY PROVIDES UPDATE ON COVID-19 IMPACTS
* OUTBREAK WILL HAVE A MATERIAL IMPACT ON NEAR-TERM FINANCIAL PERFORMANCE IN CHINA
* HAVE NO REPORTED INCIDENTS OF EMPLOYEES CONTRACTING VIRUS TO DATE
* COLUMBIA SPORTSWEAR- WHILE STORES HAVE BEGUN TO REOPEN IN CHINA, APPROXIMATELY HALF OF OUR OWNED AND PARTNER STORES THERE REMAIN TEMPORARILY CLOSED
* STORES THAT ARE OPEN IN CHINA HAVE EXPERIENCED A MATERIAL DECLINE IN TRAFFIC AND CORRESPONDING SALES
* UNTIL NORMALITY RETURNS, WE EXPECT A CONTINUED UNFAVORABLE IMPACT ON SALES IN OUR ASIA-DIRECT BUSINESS
* COLUMBIA SPORTSWEAR- TEMPORARY FACTORY CLOSURES AND PACE OF WORKERS RETURNING TO WORK IMPACTED CONTRACT MANUFACTURERS’ ABILITY TO SOURCE RAW MATERIALS
* OUTBREAK IS ALSO IMPACTING DISTRIBUTION AND LOGISTICS PROVIDERS’ ABILITY TO OPERATE IN NORMAL COURSE OF BUSINESS
* SUPPLY CHAIN IMPACTS WILL LIKELY AFFECT OUR ABILITY TO TIMELY FULFILL ORDERS AND MEET CONSUMER DEMAND
* COLUMBIA SPORTSWEAR- GIVEN CO ALREADY RECEIVED SUBSTANTIALLY ALL SPRING 2020 PRODUCT, POTENTIAL ORDER FULFILLMENT DELAYS WOULD IMPACT FUTURE SEASONS
* AS OF DATE OF THIS RELEASE WE EXPECT OUR 2020 RESULTS TO BE SIGNIFICANTLY AFFECTED Source text for Eikon: Further company coverage: