BRIEF-Columbus: 2019 Results In Line With Guidance

March 24 (Reuters) - Columbus A/S:
* 2019 RESULTS IN LINE WITH GUIDANCE – COVID-19 MEASURES IMPLEMENTED
* COLUMBUS ACHIEVED 2019 RESULTS IN LINE WITH GUIDANCE EVEN THOUGH US BUSINESS DID NOT PERFORM SATISFACTORILY
* POSITIVE DEVELOPMENT CONTINUED IN FIRST TWO MONTHS OF 2020
* IN 2019, COLUMBUS DELIVERED ORGANIC GROWTH OF 4% AMOUNTING TO REVENUES OF DKK 1,932M
* OUTLOOK FOR 2020 AND LONG-TERM GUIDANCE WILL BE RELEASED WHEN HAVING BETTER INSIGHT INTO IMPACT AND TEMPORARY MARKET SLOWDOWN
* ON CORONAVIRUS: FORESEE A CHALLENGING FIRST HALF OF 2020 DUE TO UNCERTAINTY CAUSED BY CORONAVIRUS,
* O SUSPEND DIVIDEND POLICY TO ENSURE STRONGEST POSSIBLE LIQUIDITY POSITION OF COMPANY
* EXPECTS TO SEE A SUBSTANTIAL, SHORT-TERM NEGATIVE IMPACT ON CUSTOMER DEMAND WHICH IS ALREADY STARTING TO MATERIALIZE IN SOME OF OUR MARKETS
* RECOVERY OF OUR US BUSINESS UNIT IS TAKING LONGER THAN EXPECTED Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)