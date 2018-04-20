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April 20, 2018 / 7:59 PM / Updated 6 minutes ago

BRIEF-Comcast And Charter Announce Mobile Operating Platform Partnership

Reuters Staff

1 Min Read

April 20 (Reuters) - Charter Communications Inc:

* COMCAST AND CHARTER ANNOUNCE MOBILE OPERATING PLATFORM PARTNERSHIP

* COMCAST CORP - COLLABORATION FOCUSED ON SYSTEMS AND SOFTWARE TO DRIVE XFINITY MOBILE AND CHARTER’S SPECTRUM MOBILE SERVICE

* COMCAST CORP - COMCAST AND CHARTER WILL CONTINUE TO MAINTAIN THEIR OWN RELATIONSHIPS WITH DEVICE MANUFACTURERS

* COMCAST CORP - PARTNERSHIP WILL BE GOVERNED BY A FOUR-PERSON BOARD OF DIRECTORS, WITH TWO DIRECTORS REPRESENTING EACH OF COMCAST AND CHARTER

* COMCAST - CO, CHARTER FORMED 50/50 OPERATING PLATFORM PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT & DESIGN OF BACKEND SYSTEMS SUPPORTING CERTAIN OF COS’ MOBILE SERVICE

* COMCAST CORP - PARTNERSHIP WITH CHARTER WILL UTILIZE COMCAST EMPLOYEES TO SUPPORT DEVELOPMENT OF PLATFORM ON BEHALF OF BOTH COS

* COMCAST - CHARTER TO INITIALLY FUND JV TO REFLECT CERTAIN COSTS CO HAS ALREADY MADE & THEREAFTER, PARTNERS WILL EQUALLY FUND OPERATIONS OF PARTNERSHIP Source text for Eikon: Further company coverage:

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