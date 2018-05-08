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May 8, 2018 / 6:24 AM / in 43 minutes

BRIEF-Comcast Announces Full Terms Of Post-Offer Undertakings

Reuters Staff

1 Min Read

May 8 (Reuters) - Comcast Corp:

* ADOPTION OF POST-OFFER UNDERTAKINGS AND COMCAST COMMITMENTS BY WAY OF DEED POLL

* FULL TERMS OF CERTAIN LEGALLY BINDING POST-OFFER UNDERTAKINGS AGREED WITH PANEL AND ARE CONDITIONAL ON OCCURRENCE OF EFFECTIVE DATE

* ALSO INTENDING TO GIVE CERTAIN LEGALLY BINDING COMMITMENTS BY WAY OF DEED POLL

* THROUGHOUT PERIOD OF FIVE YEARS FROM EFFECTIVE DATE, COMCAST UNDERTAKES TO PROCURE, AND SKY UNDERTAKES, SKY SHALL MAINTAIN UK HQ IN OSTERLEY

* COMCAST AND SKY UNDERTAKES TO PROCURE, NO LATER THAN THREE MONTHS AFTER EFFECTIVE DATE, SKY SHALL ESTABLISH “EDITORIAL BOARD” FOR SKY NEWS

* CONFIRMS WILLINGNESS TO PROVIDE FOR RELEVANT REGULATOR TO BE A BENEFICIARY OF SKY NEWS BINDING COMMITMENTS IN SAME WAY AS SKY NEWS BOARD Source text for Eikon: Further company coverage:

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All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

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