Healthcare
March 14, 2020 / 1:27 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Comcast Says Pausing Data Plans For 60 Days Giving All Customers Unlimited Data For No Additional Charge

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Comcast Corp:

* COMCAST ANNOUNCES COMPREHENSIVE COVID-19 RESPONSE TO HELP KEEP AMERICANS CONNECTED TO THE INTERNET

* CO OPENS XFINITY WIFI NETWORK NATIONALLY FOR FREE, OFFERS UNLIMITED DATA FOR FREE

* PAUSING DATA PLANS FOR 60 DAYS GIVING ALL CUSTOMERS UNLIMITED DATA FOR NO ADDITIONAL CHARGE

* IS TAKING STEPS TO IMPLEMENT FOLLOWING NEW POLICIES FOR NEXT 60 DAYS

* COMCAST IS IMPLEMENTING NEW POLICIES FOR NEXT 60 DAYS IN RESPONSE TO COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
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