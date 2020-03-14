BRIEF-Comcast Says Pausing Data Plans For 60 Days Giving All Customers Unlimited Data For No Additional Charge

March 13 (Reuters) - Comcast Corp:
* COMCAST ANNOUNCES COMPREHENSIVE COVID-19 RESPONSE TO HELP KEEP AMERICANS CONNECTED TO THE INTERNET
* CO OPENS XFINITY WIFI NETWORK NATIONALLY FOR FREE, OFFERS UNLIMITED DATA FOR FREE
* PAUSING DATA PLANS FOR 60 DAYS GIVING ALL CUSTOMERS UNLIMITED DATA FOR NO ADDITIONAL CHARGE
* IS TAKING STEPS TO IMPLEMENT FOLLOWING NEW POLICIES FOR NEXT 60 DAYS
* COMCAST IS IMPLEMENTING NEW POLICIES FOR NEXT 60 DAYS IN RESPONSE TO COVID-19 Source text for Eikon: Further company coverage: