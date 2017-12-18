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#Market News
December 18, 2017 / 12:55 PM / a day ago

BRIEF-Cominar Announces Sale Of All Non-Core Properties To Slate Acquisitions Inc. For Proceeds Of $1.14 Billion

Reuters Staff

1 Min Read

Dec 18 (Reuters) - Cominar Reit:

* COMINAR ANNOUNCES SALE OF ALL NON-CORE PROPERTIES TO SLATE ACQUISITIONS INC. FOR PROCEEDS OF $1.14 BILLION

* COMINAR REIT - ENTERED INTO AGREEMENT WITH SLATE ACQUISITIONS FOR SALE OF ENTIRE NON-CORE MARKET PROPERTY PORTFOLIO FOR GROSS PROCEEDS OF $1.14 BILLION

* COMINAR REIT - NET PROCEEDS FROM SALE OF NON-CORE MARKET PORTFOLIO WILL BE USED TO REDUCE INDEBTEDNESS BY APPROXIMATELY $875 MILLION Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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