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April 9, 2020 / 10:39 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Commerce Home Mortgage Says On April 8, Issued An Open Letter To Broadway Financial

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April 9 (Reuters) - Commerce Home Mortgage Llc:

* COMMERCE HOME MORTGAGE LLC SAYS ON APRIL 8, ISSUED AN OPEN LETTER TO BROADWAY FINANCIAL CORP - SEC FILING

* COMMERCE HOME MORTGAGE - LETTER INCLUDES PROPOSAL TO REDEEM BROADWAY FINANCIAL’S EXISTING POISON PILL AND AMEND CO’S BYLAWS OR CHARTER

* COMMERCE HOME MORTGAGE - LETTER INCLUDES PROPOSAL THAT BROADWAY FINANCIAL'S BOARD CONDUCT REVIEW OF CO'S BYLAWS, OTHER GOVERNANCE DOCUMENTS Source text: [bit.ly/3e5CFbr] Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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