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March 16, 2020 / 6:10 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Commonwealth Bank Of Australia Acknowledges That Civil Proceedings Have Been Commenced By ASIC

1 Min Read

March 16 (Reuters) - Commonwealth Bank of Australia :

* COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA - ACKNOWLEDGES THAT CIVIL PROCEEDINGS HAVE BEEN COMMENCED BY AUSTRALIAN SECURITIES AND INVESTMENTS COMMISSION

* COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA-INTENDS TO ADMIT ALLEGATIONS MADE IN ASIC’S CONCISE STATEMENTS FOR BOTH MATTERS, DOES NOT INTEND TO DEFEND PROCEEDINGS

* COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA- DOES NOT INTEND TO DEFEND PROCEEDINGS

* CBA - PROCEEDINGS IN RELATION TO TWO MATTERS REFERRED TO ASIC FOR INVESTIGATION BY FINANCIAL SERVICES ROYAL COMMISSION. Source text for Eikon: Further company coverage:

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