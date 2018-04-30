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April 30, 2018 / 10:57 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Commonwealth Bank of Australia Responds To APRA's Prudential Inquiry

Reuters Staff

2 Min Read

May 1 (Reuters) - Commonwealth Bank of Australia:

* RESPONSE TO APRA’S PRUDENTIAL INQUIRY

* TO IMPLEMENT ALL RECOMMENDATIONS OF APRA’S PRUDENTIAL INQUIRY AND ENTERS INTO ENFORCEABLE UNDERTAKING

* CONFIRMED IT WILL IMPLEMENT ALL RECOMMENDATIONS FROM REPORT OF PRUDENTIAL INQUIRY RELEASED BY APRA

* APRA WILL APPLY A CAPITAL ADJUSTMENT TO CBA’S MINIMUM CAPITAL REQUIREMENT BY ADDING $1 BILLION TO BANK’S OPERATIONAL RISK CAPITAL REQUIREMENT

* “WE NOW HAVE A DETAILED ROADMAP FOR ONGOING CHANGE AND WE WILL WORK WITH APRA TO ENSURE WE IMPLEMENT ALL OF REPORT’S 35 RECOMMENDATIONS”

* CBA MAY APPLY FOR REMOVAL OF ALL OR PART OF CAPITAL ADJUSTMENT WHEN IT BELIEVES IT CAN DEMONSTRATE COMPLIANCE, TO APRA’S SATISFACTION

* ADJUSTMENT’S EFFFECT EQUATES TO 29 BASIS POINTS OF COMMON EQUITY TIER 1 CAPITAL & REDUCES CBA’S DEC. 31 2017 CET1 RATIO FROM 10.4 PERCENT TO 10.1 PERCENT

* AN ESTIMATE OF EXPECTED FINANCIAL COST OF PROGRAM FOR 2019 FY WILL BE DISCLOSED AS PART OF CBA’S ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT

* APPOINTING INDEPENDENT REVIEWER, APPROVED BY APRA, TO REPORT TO APRA EVERY 3 MONTHS COMMENCING SEPT. 30 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

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