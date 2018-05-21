FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
Detained In Myanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
May 21, 2018 / 6:28 PM / in an hour

BRIEF-Community Bank System Says Joseph Sutaris Promoted to CFO

Reuters Staff

1 Min Read

May 21 (Reuters) - Community Bank System Inc:

* COMMUNITY BANK SYSTEM, INC. ANNOUNCES SENIOR MANAGEMENT CHANGES

* COMMUNITY BANK SYSTEM INC - JOSEPH SUTARIS HAS BEEN PROMOTED TO EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND CFO OF COMPANY AND BANK, SUCCEEDING SCOTT KINGSLEY

* COMMUNITY BANK SYSTEM INC - SUTARIS IS CURRENTLY SERVING AS BANK’S SENIOR VICE PRESIDENT, FINANCE AND ACCOUNTING

* COMMUNITY BANK SYSTEM INC - SCOTT KINGSLEY HAS BEEN PROMOTED TO EXECUTIVE VICE PRESIDENT AND COO EFFECTIVE JUNE 1, 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.