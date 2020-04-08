Healthcare
April 8, 2020 / 11:58 AM / Updated an hour ago

BRIEF-Community Health Systems - CEO Wayne Smith Agreed To 25% Reduction In Base Salary

1 Min Read

April 8 (Reuters) - Community Health Systems Inc:

* COMMUNITY HEALTH SYSTEMS - CEO WAYNE SMITH HAS VOLUNTARILY AGREED TO A 25% REDUCTION IN HIS BASE SALARY OTHERWISE PAYABLE FOR REMAINDER OF 2020

* COMMUNITY HEALTH SYSTEMS - EACH OF CO’S OTHER NAMED EXECUTIVE OFFICERS HAS VOLUNTARILY AGREED TO A 10% REDUCTION IN BASE SALARY FOR REMAINDER OF 2020

* COMMUNITY HEALTH SYSTEMS - EACH OF CO'S NON-MANAGEMENT DIRECTORS HAS VOLUNTARILY AGREED TO A 25% REDUCTION OF ANNUAL CASH STIPEND IN 2020 Source text for Eikon: [ID: bit.ly/2xdfmMi] Further company coverage:

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