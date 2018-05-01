BRIEF-Commvault Systems Reports Q4 Adj. Earnings Per Share Of $0.31

May 1 (Reuters) - Commvault Systems Inc:
* COMMVAULT ANNOUNCES FISCAL 2018 FOURTH QUARTER FINANCIAL RESULTS AND UNVEILS STRATEGIC TRANSFORMATION INITIATIVE
* Q4 NON-GAAP EARNINGS PER SHARE $0.31
* Q4 REVENUE $184.9 MILLION VERSUS I/B/E/S VIEW $187.1 MILLION
* Q4 EARNINGS PER SHARE VIEW $0.33 — THOMSON REUTERS I/B/E/S
* SAYS IS IMPLEMENTING A SERIES OF NEW TRANSFORMATIONAL MOVES WHICH INCLUDES A WORLDWIDE COST-REDUCTION EFFORT
* COST-REDUCTION EFFORT WILL INCLUDE THIRD PARTY EXPENSES, T&E AND TARGETED HEADCOUNT REDUCTIONS OF ABOUT 4% OF WORKFORCE Source text for Eikon: Further company coverage: