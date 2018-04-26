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April 26, 2018 / 1:05 PM / Updated an hour ago

BRIEF-Companies In Christo Wiese's Titan Group Lodge Claims Of 59 Bln Rand Against Steinhoff

Reuters Staff

1 Min Read

April 26 (Reuters) - TITAN GROUP -

* TITAN GROUP - COS IN CHRISTO WIESE’S TITAN GROUP LODGES CLAIMS OF R59 BILLION AGAINST STEINHOFF

* TITAN GROUP - CLAIMS RELATE TO CASH INVESTMENTS MADE BY THE TITAN GROUP IN STEINHOFF IN 2015 AND 2016.

* TITAN GROUP - SECOND CLAIM RELATES TO GROUP’S CAPITAL INJECTION INTO STEINHOFF IN 2016 TO ENABLE IT TO MEET ITS DEBT OBLIGATIONS AT TIME OF ITS ACQUISITION OF US MATTRESS FIRM

* TITAN GROUP -COMPANIES CLAIM CANCELLATION OF AGREEMENT ENTERED INTO WITH STEINHOFF IN 2015 WHEREBY THE TITAN GROUP SUBSCRIBED FOR SHARES IN STEINHOFF

* TITAN GROUP - WIESE SAID HIS CO FULLY PREPARED TO WORK WITH CLAIMANTS TO ENSURE STEINHOFF REMAINS, CONTINUES AS SUSTAINABLE CO

* TITAN GROUP - IN 2015 TITAN SUBSCRIBED FOR SHARES IN STEINHOFF FOLLOWING ACQUISITION OF PEPKOR; COMPANIES NOW CLAIM REPAYMENT OF SUBSCRIPTION AMOUNT Further company coverage:

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