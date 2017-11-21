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BRIEF-Compass Group says FY revenue rose 15.1 pct
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#Earnings Season
November 21, 2017 / 7:44 AM / Updated 35 minutes ago

BRIEF-Compass Group says FY revenue rose 15.1 pct

Reuters Staff

1 Min Read

Nov 21 (Reuters) - COMPASS GROUP PLC:

* FY REVENUE ROSE 15.1 PERCENT TO 22.57 BILLION STG

* FY REVENUE ‍22.9​ BILLION POUNDS VERSUS 22 BILLION POUNDS

* FY UNDERLYING OPERATING PROFIT ‍1,705​ MILLION POUNDS VERSUS 1,614 MILLION POUNDS

* FY UNDERLYING OPERATING PROFIT ‍EXPECTATIONS FOR FY2018 ARE POSITIVE, WITH GROWTH AND MARGIN IMPROVEMENT WEIGHTED TO SECOND HALF​ MILLION POUNDS VERSUS 1,445 MILLION POUNDS

* FY UNDERLYING OPERATING PROFIT ‍PROPOSED ANNUAL DIVIDEND UP 5.7%​ MILLION POUNDS VERSUS 1,445 MILLION POUNDS Source text for Eikon: Further company coverage: (Bangalore.newsroom@thomsonreuters.com)

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