FinancialGovernment SolutionsLegalReuters News AgencyRisk Management SolutionsTax & AccountingBlog: Answers OnInnovation @ Thomson Reuters
Directory of sites
Login
Contact
Support
DetainedInMyanmar
Energy & Environment
Brexit
North Korea
Charged: The Future of Autos
Future of Money
Breakingviews
Market News
April 27, 2018 / 7:42 PM / Updated 2 hours ago

BRIEF-Compass Minerals Announces Labor Strike At Goderich, Ontario, Salt Mine

Reuters Staff

1 Min Read

Compass Minerals International Inc:

* COMPASS MINERALS ANNOUNCES LABOR STRIKE AT GODERICH, ONTARIO, SALT MINE

* COMPASS MINERALS INTERNATIONAL - EXPECTS A MINIMAL IMPACT ON SALT PRODUCTION COSTS RESULTING FROM STRIKE

* COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC - STRIKE INITIATED BY UNION REPRESENTING 341 HOURLY EMPLOYEES AT ITS SALT MINE IN GODERICH, ONTARIO

* COMPASS MINERALS INTERNATIONAL - IMPLEMENTED CONTINGENCY OPERATING PROCEDURES & EXPECTS TO OPERATE MINE AT OR NEAR PLANNED OPERATING RATES FOR 2018 Source text for Eikon: Further company coverage:

Our Standards:The Thomson Reuters Trust Principles.
0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below

All quotes delayed a minimum of 15 minutes. See here for a complete list of exchanges and delays.

© 2018 Reuters. All Rights Reserved.