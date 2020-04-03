Healthcare
April 3, 2020 / 8:38 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Comperia.Pl Expects Negative Impact Of Coronavirus Epidemic On Financial Results As Of Q2

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April 3 (Reuters) - Comperia.pl SA:

* ON CORONAVIRUS: APPEARANCE OF UNCERTAIN AND UNPREDICTABLE OCCURRENCES AND ITS CONSEQUENCES DUE TO EPIDEMIC, IN BOTH SHORT- AND LONG-TERM PERSPECTIVE MAY HAVE NEGATIVE IMPACT ON GROUP’S ACTIVITY, FINANCIAL CONDITION AND DEVELOPMENT POSSIBILITY

* ON CORONAVIRUS: EXPECTS NEGATIVE IMPACT ON FINANCIAL RESULTS AS OF Q2, ESPECIALLY IN PERFORMANCE-BASED ADVERTISING SECTOR

* SAYS RISKS INCLUDE DELAYS OF CO’S ONGOING PROJECTS AND SUSPENSION OR TERMINATION OF IMPLEMENTATION OF PROJECTS FROM CONTRACTORS SIDE IN PERFORMANCE-BASED ADVERTISING SECTOR Source text for Eikon: Further company coverage: (Gdansk Newsroom)

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