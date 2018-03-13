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March 13, 2018 / 7:57 AM / Updated 15 hours ago

BRIEF-Computacenter Posts FY Adjusted Profit Before Tax ‍Of 106.2​ Mln Pounds

Reuters Staff

1 Min Read

March 13 (Reuters) - Computacenter Plc:

* TOTAL DIVIDEND UP 17.6 PERCENT TO 26.1 PENCEPER SHARE

* FY REVENUE 3,793.4 MILLION POUNDS VERSUS 3,245.4 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR-AGO

* FY ADJUSTED PROFIT BEFORE TAX ‍106.2​ MILLION POUNDS VERSUS 86.4 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR-AGO

* FY ADJUSTED SERVICES REVENUE ‍1,157.2​ MILLION POUNDS VERSUS 1,037.9 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR-AGO

* FY ADJUSTED SUPPLY CHAIN REVENUE ‍2,636.2​ MILLION POUNDS VERSUS 2,207.5 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR-AGO

* NET FUNDS AT DEC-END 191.2 MILLION POUNDS VERSUS 144.5 MILLION POUNDS AS REPORTED YEAR-AGO

* UK BUSINESS SHOULD RETURN TO OPERATING PROFIT GROWTH IN 2018, HELPED BY RECENT CONTRACT WINS AND SOLID MARKET CONDITIONS

* IN FRANCE, EXPECTS 2018 TO BE CHALLENGING AS SIGNIFICANT CONTRACT RENEWALS WILL NOT HAVE BENEFITS OF PROJECT THAT FINISHED AT END OF 2017 Source text for Eikon: Further company coverage:

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