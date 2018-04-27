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April 27, 2018 / 6:16 AM / Updated 3 hours ago

BRIEF-Computacenter Says Q1 Revenue Up 23 Pct

Reuters Staff

1 Min Read

April 27 (Reuters) - Computacenter PLC:

* GROUP REVENUE FOR Q1 HAS INCREASED BY 23 PER CENT AND BY 21 PER CENT IN CONSTANT CURRENCY.

* AT END OF QUARTER, GROUP NET FUNDS WERE IN LINE WITH BOARD’S EXPECTATIONS

* Q1 UK REVENUE INCREASED BY 31 PER CENT, WHICH REPRESENTS 21 PER CENT GROWTH EXCLUDING AFOREMENTIONED SOFTWARE LICENCE DEAL

* OVERALL, DO NOT SEE ANY OBVIOUS REASON WHY CURRENT POSITIVE MARKET CONDITIONS FOR COMPUTACENTER SHOULD NOT CONTINUE IN NEAR TERM

* Q1’S PERFORMANCE HAS BEEN BETTER THAN EXPECTED, PARTICULARLY FOR OUR SUPPLY CHAIN REVENUES Source text for Eikon: Further company coverage: (Reuters.Briefs@thomsonreuters.com)

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